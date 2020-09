Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Außengehege gerät in Brand - Es kam kein Tier zu Schaden - Verantwortlich dürfte vermutlich ein technischer Defekt sein

Schortens (ots)

Am Montag, 07.09.2020, gg. 13:50 Uhr, wurde durch einen aufmerksamen Zeugen eine starke Rauchentwicklung in einem Außengehege mit Reptilien, d.h. Schildkröten und Leguane, in der Jeverschen Straße in Schortens gemeldet. In der Folge geriet das Gehege in Brand.

Durch das beherzte Einschreiten des Brandentdeckers und weiterer Helfer konnten die Tiere aus dem Verschlag gerettet werden. Es kam kein Tier zu Schaden.

Der Brand wurde durch die verständigte Feuerwehr zügig gelöscht, sodass ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude verhindert werden konnten. Verantwortlich dürfte vermutlich ein technischer Defekt sein.

