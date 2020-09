Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Polizei wendet sich an Verbrauchermärkte in Wilhelmshaven und im Landkreis Friesland: Wer erkennt das sichergestellte Diebesgut? (mit Fotos)

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Wilhelmshaven (ots)

In der vergangenen Woche ereignete sich in Wilhelmshaven ein gewerbsmäßiger Ladendiebstahl, bei dem die Polizei in Wilhelmshaven neben der Ermittlung von drei Tatverdächtigen zahlreiche Gegenstände sichergestellt hat. Was ist passiert? Am Dienstagnachmittag erhielt die Polizei Wilhelmshaven Kenntnis von einem Ladendiebstahl in einem Verbrauchermarkt in der Werftstraße Ecke Bismarckstraße. Ein 23-jähriger Mann aus Bremerhaven hatte zuvor versucht, diverse Waren, d.h. Gürtel, Hygiene Spray, Filetfleisch und Multifunktionsspray, zu entwenden und versteckte diese dafür in seiner Kleidung. Nach Ansprache des Marktleiters war der 23-jährige geständig, die Ware verblieb im Verbrauchermarkt. Im Nahbereich trafen die eingesetzten Beamten weiterhin auf einen silberfarbenen Pkw Volkswagen Bora aus dem Zulassungsbezirk Bremen, in dem zwei männliche Personen im Alter von 37 und 52 aus Bremerhaven saßen. Die Ermittlungen ergaben, dass es sich bei den Personen um die mutmaßlichen Mittäter des 23-Jährigen handelte, die zu Dritt gemeinsam im Verdacht stehen, gewerbsmäßig Ladendiebstähle begangen zu haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg erfolgte auf Anordnung des Amtsgerichtes Oldenburg die Durchsuchung des Pkw, die zum Auffinden und Beschlagnahme diverser originalverpackter und unbenutzter Gegenstände, u.a. Kosmetikprodukte, Werkzeuge, Nahrung und Bekleidung, führte. Die Ermittler, die ein Strafverfahren wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Ladendiebstahls einleiteten, konnten bereits einige Gegenstände Straftaten zuordnen, einen Großteil jedoch nicht (siehe Übersichtsaufnahmen). Da davon auszugehen ist, dass es sich bei den bislang nicht zugeordneten Gegenständen nach aller Wahrscheinlichkeit auch um Diebesgut handelt, das ebenfalls aus Diebstählen aus Verbrauchermärkten stammt, wird nunmehr auch die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten: Sachdienliche Hinweise zu den Gegenständen auf den Übersichtsaufnahmen, vor allem von Personen, die ihr entwendetes Eigentum wiedererkannt haben, nimmt die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland unter der Rufnummer 04421 942-627 bzw. 04421 942-0 entgegen. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg stellte mangels Haftgründen keinen Antrag auf Ausstellung eines Haftbefehls, so dass die drei Personen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurden. (1009480)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell