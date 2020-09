Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unfallflucht im Banter Weg - Polizei sucht Zeugen (mit Foto)

Wilhelmshaven (ots)

Am heutigen Vormittag erhielt die Polizei den Hinweis, dass sich am gestrigen Nachmittag im Zeitraum von 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr im Banter Weg in Höhe der Hausnummer 5 eine Unfallflucht ereignet hätte, bei der ein silberfarbener PKW Daimler-Benz, B-Klasse, aus dem Zulassungsbezirk Coesfeld am Heck beschädigt wurde.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt vom Unfallort ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

