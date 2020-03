Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Harsum - Unfall unter Alkoholeinfluss

Hildesheim (ots)

Harsum (jb) Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstagabend gegen 21.25 Uhr an der Kreuzung Peiner Landstraße und B494. Ein 50-jähriger Peiner befuhr in seinem Mercedes die Peine Landstraße und wollte nach links auf die B494 einbiegen. Hierbei übersah er den 37-jährigen hildesheimer Fahrer eines Skoda, der die B494 in Richtung Hildesheim befuhr. Es kam zu Kollision. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Peiner stark unter Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,44 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst und der Führerschein einbehalten.

