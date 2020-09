Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigungen und Diebstähle in einem Mehrparteienhaus in der Rheinstraße - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht von Sonntag, den 06.09.2020, auf Montag, den 07.09.2020, im Zeitraum von 20.15 Uhr bis 10.00 Uhr drangen unbekannte Täter auf unbekannte Art und Weise in ein Mehrparteienhaus in der Rheinstraße Ecke Virchowstraße ein, entwendeten von vier Fahrrädern diverses Zubehör und versahen Wände mit Farbschmierereien.

An einem weiteren Gebäude in der Rheinstraße im Bereich der Straße "Am Kirchplatz" wurden ebenfalls Farbschmierereien vorgefunden.

Täterhinweise liegen nicht vor, so dass die Polizei Zeugen um sachdienliche Hinweise bittet, die der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 gemeldet werden können.

