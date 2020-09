Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person in Sande

Sande (ots)

Am Montag, 07.09.2020, gg. 05:40 Uhr, kam es auf der Hauptstraße in Sande zu einem Verkehrsunfall. Ein 66-jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine beabsichtigte von der Hauptstraße nach links in die Berliner Straße abzubiegen. Hierbei übersah er einen vorfahrtberechtigten Radfahrer, welcher den Radweg parallel zur Hauptstraße aus entgegenkommender Richtung befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der 57-jährige Fahrradfahrer leicht verletzt. Am Fahrrad entstand Sachschaden.

(1031116)

