Polizei Dortmund

POL-DO: Mädchen läuft gegen Auto und verletzt sich schwer - Maßnahmen wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0423

Ein neunjähriges Mädchen ist gestern Spätnachmittag (22. April, 17:09 Uhr) unvermittelt auf die Schleswiger Straße und gegen ein Auto gelaufen. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Zur Unfallzeit fuhr ein 52-jähriger Dortmunder in einem Renault Megane auf der Schleswiger Straße in Fahrtrichtung Süden. Auf der Gegenfahrbahn warteten zwei Autos an einer roten Ampel. Plötzlich rannte zwischen diesen beiden Autos ein Mädchen auf die Fahrbahn und prallte gegen die Fahrerseite des Renault.

Bei dem Unfall verletzte sich das Mädchen schwer.

Polizeibeamten und Kräfte des Ordnungsamtes wiesen eine Menschentraube von 30 bis 40 Personen, die sich um das Unfallgeschehen gebildet hatte, auf die einzuhaltenden Mindestabstände im Sinne des Infektionsschutzgesetztes und auf das Ansammlungsverbot hin. Einige Uneinsichtige, die den Platzverweisen nicht folgten, belegte das Ordnungsamt mit weiteren Maßnahmen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Cornelia Weigandt

Telefon: 0231-132 1022

Fax: 0231 132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell