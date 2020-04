Polizei Dortmund

POL-DO: Voller Parkplatz an der Buschmühle - Polizei stellt knapp 20 Verstöße gegen Coronaschutzverordnung fest

Dortmund (ots)

Ein Campingstuhl, leere Flaschen und diverse Autos standen am Ende auf dem Parkplatz an der Buschmühle am gestrigen Dienstagabend (21. April). Mehrere Zeugen hatten der Polizei zuvor eine größere Personengruppe gemeldet.

Als die Polizisten gegen 21.45 Uhr auf den Parkplatz vorfuhren, rannten etwa 20 Personen zu ihren geparkten Autos. Ein Teil versuchte, mit ihren Autos den Parkplatz über die Zufahrt zu verlassen. Diese blockierte jedoch bereits ein Streifenwagen. Andere aus der Gruppe versuchten zu Fuß zu flüchten und ließen ihre Autos zurück.

Am Ende stellten die Polizisten noch 19 Personen auf dem Parkplatz fest. Wegen des Verstoßes gegen die Coronaschutzverordnung sprachen die Beamten Platzverweise aus und fertigten im Anschluss entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Die aktuelle Coronaschutzverordnung sieht weiterhin bei Verstößen (Ansammlung von mehr als zwei Personen) ein Bußgeld von 200 Euro vor, siehe dazu:

https://static.polizei.nrw/pdf/flyer-coronaschvo-buerger-v3-final.pdf

