Polizei Dortmund

POL-DO: Drei Mädchen nach Raub in der Kampstraße festgenommen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0419

Ein 23-jähriger Dortmunder ist am späten Dienstagabend (21. April) in der Dortmunder Innenstadt von drei Jugendlichen mit Pfefferspray angegriffen und ausgeraubt worden. Die Polizei konnte die tatverdächtigen Mädchen wenig später festnehmen.

Ersten Ermittlungen zufolge sprach das Trio den 23-Jährigen in Höhe der oberirdischen Haltestelle "Kampstraße" an. Unter dem Vorwand, die Uhrzeit zu erfragen, lenkten sie den jungen Mann zunächst ab. Anschließend sprühten sie Pfefferspray in das Gesicht des Dortmunders und entrissen ihm den Rucksack. Zu Fuß flüchteten sie daraufhin in Richtung Hansaplatz.

Während der Fahndung bemerkte eine Polizeistreife in der Luisenstraße drei auf die Beschreibung passende junge Frauen. Die Mädchen versteckten sich hinter einem Container und rannten sofort los, als sie der Streifenwagen entdeckte. Die Beamten eilten hinterher und konnten zwei Mädchen sofort festnehmen - ein drittes Mädchen versteckte sich erfolglos unter einem Auto.

Mit den drei Verdächtigen im Alter von 15 und zweimal 17 Jahren fuhren die Polizisten zur nächsten Wache. Gegen die Dortmunderinnen wird nun wegen schweren Raubs ermittelt. Besondere Gründe für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Sie wurden noch in der Nacht von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Pressestelle

Sven Schönberg

Telefon: 0231-132 1024

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell