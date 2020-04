Polizei Dortmund

POL-DO: Mofa stößt mit Streifenwagen zusammen - Ende einer Verfolgungsfahrt in Lünen

Dortmund (ots)

Auf der Friedenstraße in Lünen ist am Mittwochabend (22. April) ein Leichtkraftrad mit einem Streifenwagen kollidiert. Der Zusammenprall war das Ende einer Verfolgungsfahrt.

Diese hatte gegen 23.20 Uhr an der Münsterstraße begonnen. Dort war einer Streifenwagenbesatzung das Zweirad im verkehrsberuhigten Bereich aufgefallen. Die Beamten entschlossen sich zu einer Kontrolle und fuhren daher auf das mit zwei Personen besetzte Fahrzeug zu. Noch bevor die Polizisten den Fahrer ansprechen konnten, entschied dieser sich jedoch gegen ein Gespräch. Am Streifenwagen vorbei fuhr er mit zunehmender Geschwindigkeit davon. Die Verfolgung des Mofas führte die Beamten unter anderem über die Graf-Adolf-Straße und die Parkstraße bis in die Friedenstraße. Diese befuhr der Mofafahrer ab der Wilhelmstraße entgegen der Einbahnstraßenregelung. Am Ende der Friedenstraße verlangsamte der Fahrer sein Zweirad schließlich und wollte offenbar auf den Gehweg der Dortmunder Straße abbiegen. Dabei geriet er ins straucheln und prallte gegen den Streifenwagen.

Das Ende einer Verfolgungsfahrt. Es folgte die Kontrolle der beiden Jugendlichen (16 und 18 aus Lünen), vor allem des 16-jährigen Fahrers. Dieser gab in seiner ersten Aussage an, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Das Leichtkraftrad verfügte zudem nicht über ein Kennzeichen und ist laut ersten Ermittlungen nicht angemeldet. Die Eigentumsverhältnisse ließen sich vor Ort nicht klären. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Der 16-Jährige musste anschließend mit zur Wache kommen, wo ein Atemalkohol- und ein Drogenvortest negativ verliefen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Lüner entlassen.

