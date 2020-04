Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Moor in Brand geraten

Papenburg (ots)

Heute gegen 17:00 Uhr geriet im Naturschutzgebiet Aschendorf in der Nähe der Birkenallee eine Moorfläche von ca. 40.000 Quadratmetern in Brand. Mehrere Feuerwehren sind derzeit vor Ort und haben den Brand unter Kontrolle gebracht. Zudem ist ein Hubschrauber mit einer Wärmebildkamera im Einsatz. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an. Vorsorglich wurden Personen aus angrenzenden Haushalten evakuiert. Der umliegende Bereich der Birkenallee von der Guthofstraße bis zur Straße Bethlehem rechts ist derzeit gesperrt. Die Ermittlungen zur Brandursachen dauern an.

