Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Totes Rehkitz - Fahrrad entwendet - Fahrradfahrer betrunken - Aggressiver Autofahrer missachtete Straßensperrung

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Sulzbach an der Murr: Rabiater Autofahrer

Ein 51-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Samstagabend gegen 21 Uhr wiederholt die Märchenstraße, die eigentlich wegen einer eingerichteten Baustelle mit Ausnahme des Busverkehrs gesperrt war. Dabei soll der Autofahrer auch sehr rasant unterwegs gewesen sein und die rote Ampel missachtet haben. Als ein Zeuge die Zuwiderhandlungen des Autofahrers fotografierte, sei der 51-Jährige angehalten, aus dem Fahrzeug gestiegen und habe den 61-jährigen Mann zu Boden gestoßen. Dieser verletzte sich dabei leicht. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Murrhardt: Totes Rehkitz aufgefunden

Im Waldgebiet zwischen Kurhausweg und Wörthstraße wurde ein totes Rehkitz aufgefunden. Nach ersten Einschätzungen könnte das Tier durch einen Hund gehetzt und getötet worden sein. Dieser Vorfall müsste sich zwischen Montagabend und Dienstagmittag ereignet haben. Wer hierzu Beobachtungen machte, sollte sich bitte bei der Polizei in Murrhardt unter Tel. 07192/5313 melden. Hinweis der Polizei: Hundehalter sollten darauf achten ihre Hunde nur dann außerorts in Freilauf zu geben, wenn die Tiere jederzeit kontrolliert werden können. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn sich die Tiere in Sicht- und Rufweite befinden.

Fellbach: Betrunkener mit Fahrrad unterwegs

Bei einer Verkehrskontrolle wurde am Mittwochvormittag gegen 9.30 Uhr ein betrunkener Fahrradfahrer von der Polizei in der Merowinger Straße gestoppt. Der 39-jährige Mann war mit nahezu zwei Promille auf seinem Drahtesel unterwegs. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet. Hierzu wurde auch eine Blutuntersuchung veranlasst.

Urbach: E-Bike entwendet

Beim Bahnhof in der Konrad-Hornschuch-Straße wurde am Sonntag in der Zeit zwischen 15 Uhr und 23.15 Uhr ein E-Bike entwendet. Das angekettete Vorderrad ließ der Dieb zurück. Hinweise zur Tat und Verbleib des Fahrrades, bei dem es sich um ein Haibike Sduro Trecking 3.0 handelte, nimmt die Polizei in Plüderhausen unter Tel. 07181/81344 entgegen.

