POL-ME: Erneute kreisweite Welle von Trickbetrug-Anrufen - Kreis Mettmann - 1909155

Im Zeitraum von Mittwoch (25. September 2019), gegen 06:00 Uhr, bis Donnerstag (26. September 2019), gegen 06:00 Uhr, verzeichnete die Kreispolizei Mettmann abermals eine Welle von betrügerischen Anrufen: Insgesamt 24 Fälle, bei denen sich Unbekannte am Telefon als Polizeibeamte ausgaben, registrierte die Polizei kreisweit, mit Schwerpunkt in Velbert.

Diese perfide Betrugsmasche ist jedoch keine unbekannte und führte in keinem der 24 Fälle zum Erfolg. Seit Monaten warnt die Kreispolizei Mettmann vor der Betrugsmasche, die nach der immer selben Methodik verläuft: Die Trickbetrüger geben am Telefon vor, vermeintlich echte Polizeibeamte zu sein. Durch gezieltes Druckausüben erschleichen sie sich so sensible Daten der Opfer, oder fordern diese auf, Geld abzuheben. Vor allem Seniorinnen und Senioren zählen zu den betroffenen Opfern.

Vor dem Hintergrund dieser erneuten Welle versuchter Betrugstaten appelliert die Polizei noch mal ausdrücklich: "Legen Sie einfach auf!". Beenden Sie das Gespräch im Zweifelsfall und wenden Sie sich an die Polizei unter der Notrufnummer 110.

