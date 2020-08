Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Bauschutt illegal abgelegt - Jugendliche warfen mit Glasflaschen - Sonstiges

Aalen (ots)

Oberkochen: Jugendliche warfen mit Glasflaschen

Kurz nach 18 Uhr am Dienstagabend wurde die Polizei verständigt, da rund 10 bis 15 Jugendliche am Vordereingang der Dreißentalschule Flaschen auf den Boden warfen. Beim Eintreffen der Beamten stellten diese fest, dass der Schulhof mit zerbrochenen Glasflaschen und weiterem Unrat übersät war. Die Personalien der Jugendlichen wurden aufgenommen; ein 15-Jähriger wurde seinen Eltern übergeben, nachdem festgestellt wurde, dass er über 1 Promille Alkohol aufwies. Rund eine halbe Stunde später ging ein erneuter Anruf bei der Polizei ein, da wiederum mehrere Jugendliche Glasflaschen gegen die Wände warfen. Das Polizeirevier Aalen hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Aalen: Unfall beim Rangieren

Beim Rangieren mit seinem Pkw Mercedes Viano beschädigte ein 51-Jähriger am Dienstag gegen 17.45 Uhr einen in der Schleifbrückenstraße abgestellten Pkw, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand.

Abtsgmünd: Bauschutt illegal abgelegt

Zwischen Mittwoch und Dienstagmittag 14 Uhr legten Unbekannte eine Schubkarrenladung Bauschutt östlich des Laubach-Sees ab. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd, Tel.: 07366/966611 entgegen.

Aalen: Geparktes Fahrzeug gestreift

Auf rund 2000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 76-Jährige am Dienstagmorgen kurz vor 10 Uhr verursachte, als sie mit ihrem Pkw VW Polo beim Vorbeifahren einen in der Gartenstraße abgestellten Pkw Toyota streifte.

Täferrot: Fischwilderei

Am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr ertappten zwei Zeugen einen bislang Unbekannten beim Angeln im Rehnenmühlen-Stausee in Täferrot. Der Mann flüchtete als er die beiden Zeugen bemerkte, wobei er eine Brille und mehrere provisorisch zusammengebaute Angeln zurückließ. Die beiden Zeugen beschrieben ihn als ca. 50 bis 60 Jahre alt, ca. 185 cm groß, hagere Statur und graue Haare. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

