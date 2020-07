Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ermittlungen nach illegalem Motorradrennen

Lüdenscheid/Herscheid (ots)

Mehrere Zeugen meldeten sich gestern, 18.43 Uhr, telefonisch über den Notruf der Polizei. Sie teilten unabhängig voneinander mit, dass sie soeben zwei Motorräder beobachtet hätten, die sich in den Silbergkurven zwischen Lüdenscheid und Herscheid mutmaßlich ein Rennen liefern. Bei den Motorrädern handelte es sich um eine Yamaha PT 07 und eine Suzuki GSX 1000. Polizeibeamte trafen vor Ort beide Kräder samt Fahrer an. Es besteht der Verdacht, dass sie augenscheinlich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und sich gegenseitig überholend die Strecke befahren haben. Am Fahrbahnrand stand ein Mann aus Schalksmühle (19), welcher den Tathergang offenbar mit einer professionellen Kamera filmte. Bei den Fahrern handelte es sich um Männer aus Wuppertal (30) sowie Lindlar (23). Hinweise auf Drogen- und Alkoholkonsum ergaben sich nicht. Die Motorräder, Führerscheine und Smartphones der Fahrer sowie die Kamera samt Speichermedien des Kameramanns wurden sichergestellt bzw. beschlagnahmt. Polizeibeamte leiteten gegen alle drei Männer ein Ermittlungsverfahren ein. Der Verdacht: Absprache und Durchführung eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens (§315d StGB). Weitere Zeugenhinweise nimmt die Wache Plettenberg entgegen.

