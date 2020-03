Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Müll verbrannt

Haren (ots)

Am vergangenen Freitag hat ein unbekannter Täter gegen 18:20 Uhr auf einem Weg, der von der Große Straße in Fehndorf abgeht, Müll abgeladen und anschließend vermutlich mittels Brandbeschleuniger in Brand gesetzt. Nach den bisherigen Ermittlungen wurden u.a. Hausmüll, alte Möbel, alte Öldosen und Teile eines alten Treckeranhängers verbrannt. Zur Tatzeit soll vom Brandort ein Trecker mit großem Anhänger über einen Acker in Richtung Hebelermeer gefahren sein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 in Verbindung zu setzen.

