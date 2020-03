Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsland/Grafschaft Bentheim - Trecker Korsos gegen Mittag aufgelöst

Emsland/Grafschaft Bentheim (ots)

Wie bereits berichtet kam es heute Morgen aufgrund einer Demonstration von Treckerfahrern im Emsland und in der Grafschaft Bentheim zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Ab ca. 06:45 Uhr begaben sich an der Anschlussstelle Emsbüren ca. 100 Trecker auf die A31 in Fahrtrichtung Norden Durch langsames Nebeneinanderfahren blockierten sie den Verkehr. An der Anschlussstelle Lingen wurden die Trecker durch die eingesetzten Beamten von der Autobahn geführt. Ein weiteres Auffahren auf die Autobahn konnte verhindert werden, sodass es keine weiteren Störungen gab und die Aktion sich gegen Mittag auflöste. Insgesamt wurden zwei Strafverfahren wegen Verdachts auf Nötigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet sowie die Personalien und Kennzeichen mehrerer Landwirte aufgenommen.

