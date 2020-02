Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Lotto-Annahmestelle - Täter blieben ohne Beute

Uedem (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (08.02.2020) brachen bisher unbekannte Täter gegen 01:30 Uhr in eine Lotto-Annahmestelle auf der Mühlenstraße in Uedem ein. Sie verschafften sich über die Gebäuderückseite gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten, ohne jedoch in die zusätzlich gesicherten Geschäftsräume zu gelangen. Daher blieben sie ohne Beute. Wer Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei Goch, Tel.: 02823/1080.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell