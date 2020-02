Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Verkehrsunfall mit Sachschaden

Blutprobe angeordnet

Goch (ots)

Am 07.02.2020, gegen 16:20 Uhr stellten Polizisten bei einem Auffahrunfall in Goch auf dem Westring während der Unfallaufnahme bei der Verursacherin Alkoholgeruch fest. Auf der Rückbank befand sich zudem noch die 6-jährige Tochter, die nicht vorschriftsmäßig gesichert war. Auf Vorhalt räumte die Frau dazu noch den Konsum von Betäubungsmitteln ein. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt. Die Tochter wurde während der Maßnahmen in die Obhut des Vaters übergeben.

