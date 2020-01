Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Einbruch

Zeugen gesucht

Alpen (ots)

Ein unbekannter brach an Silvester, in der Zeit von 18.30 Uhr bis 21:48 Uhr, in eine Erdgeschosswohnung an der Straße An den Teichen ein. Er durchwühlte das Hab und Gut der Bewohner. Als er veruschte, in eine Wohnung im ersten Obergeschoss einzubrechen, wurde er von einem Anwohner bemerkt. Daraufhin flüchtete er. Ob bzw. was er erbeutete, ist derzeit unklar.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

