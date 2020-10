Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Mit Roller gestürzt

Lippe (ots)

(LW) Am Freitagnachmittag gegen 15.00 Uhr stand ein 16-jähriger Detmolder mit seinem Roller vor einer rotlichtzeigenden Ampel an der Kreuzung Lagesche Straße / Georgstraße. Mit auf dem Roller befand sich sein gleichaltriger Sozius. Beim Anfahren gab der Fahrer offenbar zu viel Gas und das Vorderrad des Rollers verlor die Bodenhaftung. Bei dem anschließenden Sturz auf die Fahrbahn verletzte sich der Sozius leicht am Bein.

