Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Pkw kollidiert mit Roller

Lippe (ots)

(LW) Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Roller kam es am Samstag gegen 11.40 Uhr auf der Richthofenstraße. Eine 49-jährige Detmolderin fuhr mit ihrem Dacia vom Fahrbahnrad an und wollte auf der Fahrbahn wenden. Dabei übersah sie einen 76-jährigen, ebenfalls in Detmold lebenden Mann, der vorfahrtberechtigt die Richthofenstraße mit seinem Leichtkraftrad der Marke Vespa befuhr. Der Rollerfahrer stürzte zu Boden und erlitt leichte Verletzungen die vor Ort durch Sanitäter ambulant behandelt wurden.

