Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Randalierer in der Stadt unterwegs

Lippe (ots)

(LW) In der Nacht von Freitag auf Samstag zerstörten bislang unbekannte Täter in der Detmolder Innenstadt sowie in den Ortsteilen Remmighausen und Spork-Eichholz mindestens 9 Buswartehäuschen. In allen Fällen zerschlugen sie mit roher Gewalt die Glasscheiben. Der entstandene Sachschaden ist beträchtlich. Hinweise bitte an die Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

