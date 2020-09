Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Radfahrer gestürzt

Bitburg (ots)

Am Montag, dem 07. September, kurz vor Mittag, befuhr ein 57jähriger Pedelec-Fahrer die L 5, zwischen Seffern und Bickendorf. In Höhe der Autobahnbrücke fuhr ein anthrazitfarbener VW Touran hupend und so dicht an dem Pedelec vorbei, dass sich der Radfahrer erschreckte, nach rechts von der Fahrbahn abkam und in den Straßengraben stürzte. Dabei zog sich der Mann zwei Rippenbrüche und einige Schürfwunden zu. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich mit der Polizei Bitburg unter 06561-96850 in Verbindung zu setzen.

