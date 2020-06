Polizei Bochum

POL-BO: An Baumwurzel hängengeblieben und gestürzt - Radfahrer verletzt

Herne (ots)

Nach einem Sturz in Herne am Sonntagabend, 31. Mai, in Herne ist ein Radfahrer (53) verletzt worden.

Ein 53-jähriger Herner war mit seinem Fahrrad gegen 19.50 Uhr auf der Roonstraße in Horsthausen unterwegs, als er nach aktuellem Kenntnisstand mit einem Pedal an einer Wurzel hängenbleibt und stürzt.

Der Mann wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

