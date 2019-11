Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Unfallzeugen gesucht - Nachtrag zur Pressemeldung vom 16.11.2019, 21:46 Uhr: 32-Jähriger aus Geldern bei Verkehrsunfall getötet

Kerken (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Samstag (16. November 2019) gegen 18.00 Uhr den Verkehrsunfall auf der Hülser Straße (B9) gesehen haben, bei dem ein 32-jähriger Familienvater und Fahrzeugführer noch an der Unfallstelle verstarb. Seine Ehefrau sowie die zwei Kinder im Alter von einem und vier Jahren, die sich ebenfalls im Wagen befanden, wurden teils schwer verletzt. Wer Angaben zum Unfallgeschehen machen kann, soll sich bitte bei der Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250 melden. (as)

