Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl eines Defibrillators in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 23. Dezember 2019, in der Zeit von 11:30 Uhr bis 20:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen Defibrillator von der Außenwand des Vereinsheims zum Sportplatz am Plaatweg in Nordenham.

Das medizinische Gerät war für seine bestimmungsgemäße Nutzung an der Außenwand angebracht gewesen. Das Zugangstor zum Sportplatz war zur Vorfallszeit verschlossen.

Zeugen, die tatrelevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordenham unter der Rufnummer 04731/9981-0 zu melden (1531963).

Rückfragen bitte an:

Daniela Seeger

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell