Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahrrad entwendet

Birkenhördt (ots)

Am 19.07.20, in der Zeit zwischen 19:30 und 21:30 Uhr, wurde ein älteres Damenrad in der Hauptstraße entwendet. Das Rad war bereits 30 Jahre alt, aber noch in einem tadellosen Zustand. Das silberne Rad war unverschlossen im Innenhof abgestellt gewesen.

