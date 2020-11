Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Fehler beim Ausparken; Unfallflucht

FreiburgFreiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt;]

Am Mittwoch den 18.11.2020, wurde in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 14.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Freiburger Straße ein geparkter Pkw durch ein ausparkendes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro zu kümmern.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalles, sich unter der Telefonnummer 07651/9336-0 zu melden.

