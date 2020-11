Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Bökenförde - Von der Fahrbahn abgekommen

LippstadtLippstadt (ots)

Am Montagmorgen, gegen 05:45 Uhr, ist es auf der Straße "Vorderheide" zu einem Unfall gekommen. Ein 35-Jähriger war mit seinem Renault in Richtung Dedinghausen unterwegs. Nach eigener Aussage kam er aufgrund einer kleinen Unachtsamkeit von der Straße ab. Im Graben kollidierte der Wagen mit einem Baum und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug und Baum entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 5500 Euro. (wo)

