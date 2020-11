Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Bökenförde - Radfahrer kollidieren

LippstadtLippstadt (ots)

An der Einmündung Puisterweg sind auf der Rüthener Straße am Samstag, gegen 16:30 Uhr, zwei Radfahrer zusammengestoßen. Eine 69-jährige Lippstädterin war von Lippstadt kommend in Richtung Bökenförde unterwegs. In Höhe des Puisterweg beabsichtigte sie, die Straßenseite zu wechseln. Dabei übersah sie eine entgegenkommende 42-jährige Frau, ebenfalls aus Lippstadt. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Frauen verletzten sich leicht. (wo)

