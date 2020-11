Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - In Schlangenlinien unterwegs

WerlWerl (ots)

In Schlangenlinien unterwegs war am Sonntagmorgen, gegen 04:55 Uhr, auf der Hammer Straße ein 27-jähriger Mann mit seinem BMW. Ein aufmerksamer Zeuge meldete dies der Polizei, die den Fahrer an der Kneippstraße stoppen konnte. Der Werler gab sofort zu Protokoll, betrunken zu sein. Ein Alkoholvortest ergab dann auch 1,44 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Eine Weiterfahrt wurde ihm untersagt. (wo)

