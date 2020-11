Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Lippborg - Überholmanöver endet im Graben

LippetalLippetal (ots)

Im Graben gelandet ist am Donnerstagmorgen, gegen 09:35 Uhr, ein 31-jähriger Paderborner auf der Herzfelder Straße. Er war mit seinem BMW von Lippborg in Richtung Herzfeld unterwegs. Auf gerader Strecke wollte er ein anderes Auto und einen LKW vor sich überholen. Als er sich neben dem VW Golf Plus oder Sportsvan befand, scherte dieser seinen Angaben zufolge ebenfalls aus, um den LKW zu überholen. Der 31-Jährige wich aus und kam von der Fahrbahn ab. Der BMW kam im Straßengraben zum Stehen. Der VW mit Hamburger Kennzeichen fuhr einfach weiter. Der Paderborner wurde leicht verletzt. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02941-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (wo)

