Bundespolizeidirektion Hannover

BPOLD-H: Zeugenaufruf - Baumaterial im Wert von rund 15.000 EUR gestohlen

Hannover (ots)

Durch Mitarbeiter der DB AG wurde am 19. Juli 2020 festgestellt, dass ein Materiallager in der Hagenstraße in Hannover aufgebrochen und Material im Wert von ca. 15.000 EUR gestohlen wurde.

Da das Materiallager bzw. der Lagerbereich nicht jeden Tag geöffnet bzw. genutzt wird, lässt sich der konkrete Tatzeitraum nur auf den 8. Juli - 19. Juli 2020 eingrenzen. Vermutlich erfolgte die Tat aber im Zeitraum 17. - 19. Juli 2020.

Bei den Gegenständen handelt es sich um Oberleitungsmaterial für den Bahnbereich. Hierbei handelt es sich insbesondere um rund -450- neue Preß-Abzweig- bzw. Einspeisklemmen, die aus Kupfer sind. Aufgrund des Gewichtes des Stehlgutes von ca. 300 Kilogramm ist eine Nutzung eines größeren Kraftfahrzeuges oder eine mehrmalige Benutzung durch ein kleineres Fahrzeug bei dem Diebstahl nicht ausgeschlossen. Weiterhin ist ein Verkauf nicht ausgeschlossen, der aufgrund der Ware auffallen müsste.

Die Ermittler erhoffen sich Hinweise aus der Bevölkerung, insbesondere von den Anwohnern zu ungewöhnlichen Kraftfahrzeugbewegungen oder auffälligen Personen im Bereich der Hagenstraße Hannover. Da ein Verkauf des Stelhgutes auch außerhalb von Hannover nicht ausgeschlossen werden kann, sind auch hierüber Zeugenhinweise erbeten.

Die Bundespolizei fragt: Wer hat diesen Vorfall beobachtet und kann Angaben zu den Tatverdächtigen oder auffälligen Kraftfahrzeugen machen? Wer kann Hinweise auf den Verbleib des Stehlgutes geben?Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Hannover unter der Telefonnummer 0511-303650, der Servicenummer 0800/6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Hannover

Möckernstraße 30

30163 Hannover

-Pressestelle-

Jörg Ristow

Telefon: 0511 67675-4101

Mobil: 0160-96964896

E-Mail: presse.hannover@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_nord

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell