Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Bremen - Frau leicht verletzt

EnseEnse (ots)

Gegen 18:30 Uhr am Donnerstagabend ist auf der Hauptstraße eine 61-jährige Fußgängerin leicht verletzt worden. Ein 66-jähriger Autofahrer war auf der Hauptstraße in Richtung Kreisverkehr unterwegs, als die Enserin die Straße betrat. Eine eingeleitete Notbremsung blieb erfolglos, es kam zum Zusammenstoß zwischen Auto und Fußgängerin. Die Frau stürzte und verletzte sich leicht. Sie wurde mit dem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der am Citroen des Arnsbergers entstandene Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt. (wo)

