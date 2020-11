Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Mehrere Autos aufgebrochen

SoestSoest (ots)

Auf Fahrzeuge des Herstellers BMW hatten es unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Soester Westen abgesehen. Zwischen 18:30 Uhr und 10:00 Uhr brachen sie fünf Autos am Pankgrafenweg, am Ida-Wagner-Weg, am Mengeweg und am Von-Köppen-Weg auf. Sie entwendeten Navigationsgeräte und Bordcomputer, in einem Fall wurde das Lenkrad ausgebaut. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02921-91000 entgegen. (wo)

