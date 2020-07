Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wyhl - Unfall durch überladenen Anhänger

Freiburg (ots)

Am Dienstag, den 14.07.2020, gegen 15:23 Uhr, kam es am Ortsausgang Wyhl in Richtung Endingen zu einem Unfall eines VW Caddy mit Anhänger. Der Anhänger geriet so ins Schlingern, dass sich das Gespann entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung drehte, der Anhänger sich überschlug und umgekehrt liegenblieb. Mit viel Glück wurde das Zugfahrzeug nicht und der Anhänger nur minimal beschädigt. Ursache für das Schlingern dürfte die Überschreitung der Anhängelast von über 37% sein, wie eine Wiegung im Anschluss ergab.

