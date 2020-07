Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen - Unfallflucht nach Parkrempler

In der Zeit zwischen Montag 16:45 Uhr und Dienstag 06:45 Uhr wurde in der Dielenmarktstraße ein ordnungsgemäß parkender Pkw Ford Focus, schwarz, am hinteren Kotflügel und Stoßfänger massiv beschädigt. Die Beschädigungen wurden mutmaßlich durch ein rangierendes Fahrzeug, welches sich im Anschluss an den Unfall unerlaubt von der Örtlichkeit entfernte, verursacht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Emmendingen, Tel.: 07641/ 582 0, zu melden.

