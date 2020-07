Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hartheim am Rhein: Nachtrag zur Pressemitteilung des PP Einsatz vom 13.07.2020 "LKW-Fahrer kehrt vom Schwimmen im Rhein nicht zurück"

Freiburg (ots)

Der 34-jährige Schwimmer, der seit dem Abend des 12.07.2020 in Hartheim am Rhein vermisst wurde, ist am gestrigen Montag, 13.07.2020, um kurz vor 18:00 Uhr von Suchhunden leblos im Wasser aufgefunden worden.

Die Ermittlungen des Wasserschutzpolizeipostens Vogelgrun zur Ursache des tödlich endenden Badeunfalls dauern an.

