POL-FR: Weil am Rhein: Kind an Fußgängerüberweg angefahren - Zeugensuche

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall von Dienstag, 14.07.20, 07.45 Uhr.

In der Hauptstraße, im Bereich der Einmündung zur Poststraße, überquerte eine 11-jährige Radfahrerin einen Fußgängerüberweg. Hier wurde sie von einem BMW, welcher von einer 48-jährigen Frau geführt wurde, erfasst und glücklicherweise nur leicht verletzt. Sie konnte nach Versorgung durch den Rettungsdienst mit den Eltern den Heimweg antreten.

Der Verkehrsdienst Weil am Rhein, Tel. 07621 9800-0, sucht Zeugen. Nach vorliegenden Erkenntnissen soll ein bislang unbekannter Autofahrer, welcher sich in entgegengesetzter Richtung zum BMW befand, an dem Überweg angehalten und dem Kind das Überqueren ermöglicht haben. Ebenso soll sich ein Linienbus in der Nähe befunden haben, dessen Insassen den Unfall möglicherweise wahrgenommen hatten.

