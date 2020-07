Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Elzach-Oberprechtal: Geldautomat beschädigt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Bereits zum wiederholten Mal binnen eines kurzen Zeitraums wurde der Geldausgabeautomat in der Schulstraße am Park von einem noch nicht ermittelten Täter beschädigt. War es beim ersten Mal noch Sprühfarbe, mit der er bis zur Unbrauchbarkeit besprüht wurde, wurde bei der aktuellen Tat die Scheibe des Displays mutwillig eingeschlagen.

Die Polizei geht davon aus, dass der Täter bei der Tat oder im Umfeld beobachtet worden sein dürfte, weil innerhalb des Tatzeitraums das Wahllokal für die Bürgermeisterwahl geöffnet war und der Park gut frequentiert war. Die Tat dürfte am vergangenen Wochenende verübt worden sein. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Elzach. Telefon: 07682/909196.

