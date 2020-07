Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kenzingen - Unfallflucht nach Spiegelstreifer

Freiburg (ots)

Am Montag, den 13.07.20, gegen 18:00 Uhr, kam es zu einem Spiegelstreifer in der Industriestraße, obwohl die Geschädigte ihren Angaben zufolge mit ihrem weißen Ford Transit nach rechts ausgewichen war. Der Unfallgegner, Fahrer eines weißen Kastenwagens mit EM-Zulassung, entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Am Kastenwagen müsste zumindest der linke Außenspiegel beschädigt sein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Emmendingen, Tel.: 07641 /582 0 zu melden.

