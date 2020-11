Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Radfahrer stürzt

SoestSoest (ots)

Auf einem Parkplatz am Bahnhof ist am Donnerstag, gegen 16:25 Uhr, ein 72-jähriger Radfahrer gestürzt. Ohne fremde Einwirkung fiel der Soester mit seinem Rad auf die Seite. Dabei verletzte er sich schwer. Bei der Unfallaufnahme konnten die Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes feststellen. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Am Fahrrad entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 50 Euro. (wo)

