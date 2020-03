Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bösingen/RW) A-Klasse-Fahrerin eingeklemmt 26.03.2020, 17 Uhr

Eine junge Autofahrerin ist am Donnerstag zwischen Bösingen und Seedorf von der Straße abgekommen und mit ihrem Mercedes gegen einen Baum geprallt. Sie konnte sich nicht mehr alleine befreien, weil die Fahrertüre sich nicht öffnen ließ. Zuvor geriet die 19-Jährige auf der schmalen Gemeindeverbindungsstraße aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und streifte dort einen Opel eines entgegenkommenden 77-jährigen. Danach kam sie von der Fahrbahn ab und krachte in dem dort angrenzenden Waldstück gegen einen Baum. Die Verunglückte musste von der Feuerwehr geborgen werden. Sie kam mit dem Rettungsdienst in eine Klinik. Der Opel Fahrer blieb unverletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 12.000 Euro.

