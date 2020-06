Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Etliche Türen aufgebrochen

Kaiserslautern (ots)

Einbrecher waren in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Engelsgasse am Werk. Zwischen nachmittags 16.30 Uhr und dem nächsten Morgen 8 Uhr hebelten die Unbekannten die Eingangstür zu einem kirchlichen Gebäude auf und stiegen ein. Im Inneren wurden weitere Türen aufgebrochen; an einigen scheiterten die Täter.

Was genau gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden. Die Höhe des angerichteten Sachschadens ist ebenfalls noch unklar.

Hinweise auf verdächtige Personen, die im fraglichen Zeitraum in der Engelsgasse gesehen wurden, nimmt die Kripo jederzeit gern unter der Nummer 0631 / 369 - 2620 entgegen. |cri

