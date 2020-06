Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch am Gelterswoog

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag am Gelterswoog in einen Gastronomiebetrieb eingedrungen. Am frühen Donnerstagmorgen wurde festgestellt, dass nächtliche Besucher die Terrassentür aufgehebelt und sich Zugang zum Speisesaal verschafft haben. Von dort aus wurden weitere Türen aufgehebelt und die Räume durchsucht. Ersten Überprüfungen zufolge wurde nichts gestohlen. Zurück blieb dennoch der Sachschaden durch die beschädigten Türen. Die genaue Höhe ist nicht bekannt.

Zeugen, denen im Zeitraum zwischen 1 und 6 Uhr etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

