Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendiebe greifen unbemerkt zu

Kaiserslautern (ots)

Taschendiebe haben am Donnerstag im Stadtgebiet zugeschlagen. In mindestens zwei Fällen waren sie erfolgreich.

Am Vormittag meldete ein 68-jähriger Mann aus dem Stadtgebiet, dass er zwischen 9.30 und 9.50 Uhr in der Pariser Straße bestohlen wurde. Er hatte seinen Geldbeutel in einer Umhängetasche verstaut, die er über der Schulter trug. Trotzdem merkte er nicht, dass sich jemand an der Tasche zu schaffen machte und den Geldbeutel samt Bargeld und Führerschein herauszog. Hinweise auf mögliche Täter konnte der 68-Jährige nicht geben; es war ihm niemand aufgefallen.

In etwa im gleichen Zeitraum wurde auch eine 70-jährige Frau aus dem Stadtgebiet Opfer eines Taschendiebs. Auch sie war in der Pariser Straße unterwegs, allerdings an anderer Stelle. Aber auch ihr wurde unbemerkt der Geldbeutel aus dem Rucksack gestohlen, obwohl sie diesen nah am Körper trug. Zusammen mit dem Portemonnaie verschwanden Bargeld, EC-Karte und diverse Kundenkarten. |cri

