Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Erwischter Ladendieb wird renitent

Kaiserslautern (ots)

Eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls hat sich ein Ladendieb am Donnerstagnachmittag eingehandelt. Der 40-jährige Mann, der schon vielfach einschlägig aufgefallen ist, wurde gegen 17.15 Uhr in einem Einkaufsmarkt im Gersweilerweg erwischt, als er einmal mehr "lange Finger" machte. Abgesehen hatte es der 40-Jährige diesmal auf geräucherten Lachs, wovon er gleich sieben Packungen in seine Tasche steckte und an der Kasse vorbeischmuggeln wollte. Auf das Band legte er lediglich eine Flasche Bier.

Als ein akustisches Signal den Diebstahl anzeigte, wurde der Mann vom Kassenpersonal angesprochen. Daraufhin versuchte er wegzulaufen. Mitarbeiter, die den Täter festhalten wollten, wurden von ihm geschubst und gestoßen. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Der 40-Jährige gab anschließend die Tat zu, wollte sich jedoch nicht weiter dazu äußern. Der Mann stand deutlich unter Alkoholeinfluss; laut Schnelltest hatte er einen "Pegel" von 1,51 Promille. Er wurde mit zur Dienststelle genommen, wo er auch eine Blutprobe abgeben musste und erkennungsdienstlich behandelt wurde. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell