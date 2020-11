POL-SO: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Soest vom Wochenende

Kreispolizeibehörde Soest

Bad Sassendorf - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Freitagabend befuhr ein 39-jähriger Mann aus Soest gegen 19.20 Uhr mit seinem Pkw Skoda die Loher Straße aus Lohe kommend in Richtung Ostinghausen. In der markanten Rechtskurve kurz vor dem Ortseingang Ostinghausen sei dem Soester nach eigenen Angaben plötzlich ein Tier vor das Fahrzeug gelaufen. Durch die sofortige Vollbremsung verlor er die Kontrolle über den Pkw, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Dabei zog sich der Autofahrer schwere Verletzungen zu, die den Einsatz des Rettungsdienstes und den Transport ins Krankenhaus erforderlich machten. Den Totalschaden am Fahrzeug beziffert die Polizei auf etwa 15.000 Euro. (sn)

Soest-Ostönnen - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Freitagnachmittag ist ein 56-Jähriger LKW-Fahrer aus Hamm bei einem Verkehrsunfall auf dem Lindweg an der Einmündung "Am Drusenbrink" leicht verletzt worden. Der Mann war mit seinem LKW auf dem Lindweg in Richtung Merklingsen unterwegs, als eine 47-jährige Opel-Fahrerin aus Ostönnen zeitgleich aus der Straße "Am Drusenbrink" nach links auf den Lindweg abbiegen wollte. Die Frau übersah den bevorrechtigten LKW und es kam zur seitlichen Kollision der Fahrzeuge. Der Fahrer des Lkw wurde dabei leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Da der Dieseltank der Zugmaschine beschädigt wurde, musste die Feuerwehr diesen leer pumpen und bereits ausgelaufenen Kraftstoff abstreuen. Der Lindweg musste für die Dauer der Einsatzmaßnahmen bis ca. 17.00 Uhr gesperrt werden. (sn)

Soest - Einbruchversuch

Am frühen Sonntagmorgen wurde die Bewohnerin eines Einfamilienhauses im Wilhelm-Morgner-Weg gegen 03:45 Uhr durch laute Geräusche aus dem Schlaf gerissen. Ein unbekannter Täter hatte die Verglasung der Terrassentür mit einem Holzklotz eingeschlagen. Als die Hausbesitzerin nachschaute, befand sich der Unbekannte noch außen auf der Terrasse und flüchtetet, ohne das Haus betreten oder Diebesgut erlangt zu haben. Mögliche Zeugen werden gebeten, Hinweise im Tatzusammenhang der Polizei Soest unter der Rufnummer 02921- 91000 mitzuteilen. (sn)

Soest - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Am Samstagnachmittag befuhr ein 20-jähriger Mann aus Soest mit seinem Pkw Suzuki den Deiringser Weg in Richtung Soest und näherte sich der Kreuzung Senator-Schwartz-Ring. Ihm entgegen kam ein 63-jähriger Motorradfahrer aus Oelde, der mit seiner Honda den Senator-Schwartz-Ring überqueren und die Fahrt in Richtung Deiringsen fortsetzen wollte. Im Kreuzungsbereich bog der Soester nach links ab und übersah dabei den entgegenkommenden Kradfahrer. Es kam zur Kollision, durch die sich der Zweiradfahrer leichte Verletzungen zuzog. Er wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Beide Fahrzeuge mussten durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. (sn)

