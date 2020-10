Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Autospiegel beschädigt und weitergefahren (07.10.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Unfallflucht, die ein unbekannter Autofahrer gestern gegen 18 Uhr in der Straße "Kaiserring" beging. Der Unbekannte beschädigte den linken Außenspiegel eines geparkten Toyota Yaris und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 300 Euro zu kümmern. Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen, Telefon 07721 601-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell